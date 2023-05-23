خارجية كازاخستان ترفض التعليق على تعيين سفير لأوكرانيا

قال المتحدث باسم الخارجية الكازاخستانية إيبيك صمادياروف، إن الوزارة لا تعلق على التقارير الإعلامية حول الموافقة على ترشيح سفير أوكرانيا لدى بلاده.

وبرر المتحدث هذا الرفض، بالطبيعة السرية لهذه العملية الدبلوماسية.

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في وقت سابق، أفاد موقع "زيركالو نيديلي"، بأن كازاخستان رفضت الموافقة على ترشيح غايداي الرئيس السابق للجزء الذي كان خاضعا لأوكرانيا من جمهورية لوغانسك. ووفقا للموقع أوضح الجانب الكازاخستاني "بهدوء ولكن بحزم أنه يود أن يرى دبلوماسيا محترفا في مكان السفير الأوكراني في كازاخستان".

وأضاف صمادياروف: "وفقا للممارسات الدولية واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة 18 أبريل 1961، يتم تنفيذ اتفاقية تعيين السفراء من قبل الطرفين خلف الأبواب المغلقة، حيث يجوز للطرف المستلم رفض الموافقة على الترشيح المقدم دون توضيح الأسباب. لا يمكن اعتبار هذا القرار عملا غير ودي".

المصدر: نوفوستي