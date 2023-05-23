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نموذج يشبه الإسرائيلي.. الخارجية الفرنسية تعلن استعدادها لمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا

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نموذج يشبه الإسرائيلي.. الخارجية الفرنسية تعلن استعدادها لمنح ضمانات أمنية لأوكرانيا
Gettyimages.ru
مبنى وزارة الخارجية الفرنسية في باريس
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صرحت وزارة الخارجية الفرنسية بأن فرنسا جاهزة بالتعاون مع شركائها في حلف الناتو لإبرام اتفاقيات مع أوكرانيا بشأن منحها ضمانات أمنية.

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وقال متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "إن فرنسا مستعدة لإبرام اتفاقيات مع أوكرانيا بهدف منحها ضمانات أمنية تساعدها في الدفاع عن نفسها على المدى الطويل ومنع العدوان المحتمل ضدها في المستقبل".

وأضاف أن فرنسا بالتعاون مع شركائها "تواصل بحث أفضل شكل لدعم أوكرانيا في كل قطاعات الاقتصاد على المدى الطويل".

وكتبت صحيفة "Wall Street Journal"، سابقا، أن الولايات المتحدة وحلفاءها الغربيين يدرسون فكرة حول نموذج أمني لأوكرانيا يشابه النموذج الإسرائيلي. وأضافت أن الولايات المتحدة قد تصبح ضامنا رئيسيا في الاتفاقيات حول أمن أوكرانيا بمشاركة الأعضاء الأوروبيين لحلف الناتو بما فيها فرنسا وألمانيا وبريطانيا.

من جهته قال الرئيس البولندي أندريه دودا في حديث لصحيفة "Wall Street Journal"، أنه في إطار الاتفاقية الأمنية لأوكرانيا ستعطى الأولوية لإمدادات الأسلحة والتقنيات المتقدمة، مشيرا إلى أن المناقشات حول هذه الاتفاقية "جارية بالفعل".

المصدر: نوفوستي

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