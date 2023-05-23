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زيلينسكي يقرر تشكيل فيلق لمشاة البحرية في أوكرانيا

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زيلينسكي يقرر تشكيل فيلق لمشاة البحرية في أوكرانيا
Globallookpress
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أعلن فلاديمير زيلينسكي، أثناء زيارته لمواقع عسكرية على اتجاه أوغليدار، عن إنشاء فيلق لمشاة البحرية في أوكرانيا، وتحدث عن تشكيل ألوية جديدة مزودة بمعدات وأسلحة حديثة.

وأشار إلى أنه تم اتخاذ قرار لزيادة إمكانات وقدرات مشاة البحرية الأوكرانية بشكل كبير - وإنشاء فيلق لمشاة البحرية. وشدد على أن الدولة ستبذل قصارى جهدها من أجل تطوير هذا الفرع المهم والصلب من القوات المسلحة.

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في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن زيلينسكي زار مواقع القوات الأوكرانية على خط دفاع أوغليدار – مارينكا، لكن من الصعب التحقق من صحة ذلك، لأنه جميع الصور المنشورة تقريبا، كانت في داخل مكان مغلق ولا يوجد ما يدل على مكان تواجده الفعلي.

زيلينسكي يقرر تشكيل فيلق لمشاة البحرية في أوكرانيا

المصدر: نوفوستي

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