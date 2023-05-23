بفضل من تنعمون بالراحة اليوم؟.. فولودين يدعو بولندا لإعادة أراضي ما بعد الحرب العالمية الثانية

اقترح رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين أن تعيد بولندا جزءا من أراضيها إلى تلك البلدان التي أعطتها إياها بعد الحرب العالمية الثانية.

إقرأ المزيد

وفي تعليقه على تقارير إعلامية تفيد بأن وارسو بدأت في حساب "الضرر" الناجم عن أعمال الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها، قال فولودين في جلسة مجلس الدوما، اليوم الثلاثاء: "حان الوقت لبولندا أن تتذكر بفضل أي دولة وبفضل أي شعب لا تزال بولندا موجودة اليوم. وفي حالة أخرى لم تكن بولندا موجودة على الإطلاق. وإذا كان هناك شيء لا يناسبهم، فدعهم يعيدون جزءا من أراضيهم إلى تلك البلدان التي أعطتهم هذه الأراضي بقرار من الاتحاد السوفيتي بعد الحرب العالمية الثانية".

وأضاف أن "هذه مجرد خطوة أولى نحو التذكير لماذا وبفضل من ينعم الكثيرون بالراحة في بولندا اليوم".

وأعلنت السلطات البولندية، سابقا، أكثر من مرة أنها تنوي أولا الحصول على تعويضات من ألمانيا بقيمة 1,3 تريليون دولار، ثم توجيه مطالبات مماثلة إلى روسيا. من جهته صرح مدير الدائرة الأوروبية الثالثة بوزارة الخارجية الروسية أوليغ تيابكين أن مطالبات بولندا لروسيا بدفع تعويضات عن خسائر وارسو خلال الحرب العالمية الثانية هي "أوهام سياسية". وأمس الاثنين أعلن نائب وزير الخارجية البولندي أركاديوش موليارتشيك أن وارسو بدأت في حساب "الضرر" الناجم عن أعمال الاتحاد السوفيتي أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدها.

المصدر: نوفوستي