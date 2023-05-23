أوزداغ: قرار دعم أوغان لأردوغان لا يمثلنا ولا نريد أن تصبح تركيا "لاجئينستان"

قال رئيس حزب النصر القومي اليميني أوميت أوزداغ، إن قرار دعم المرشح السابق للرئاسة سنان أوغان للرئيس رجب طيب أردوغان لا يمثلنا، مؤكدا أنه لا يريد أن تصبح تركيا "لاجئينستان".

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وأضاف أوزداغ خلال مؤتمر صحفي أن هناك تطورات إيجابية للغاية فيما يتعلق بالتعاون مع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو ودعمه بالانتخابات، لكننا لم نتوصل بعد إلى نتيجة، واليوم لدينا لقاء آخر مع كيليتشدار أوغلو بعد عودته من ولاية هاتاي.



وأكد أنه إذا حصل اتفاق فيما بيننا، فسندلي بتصريحات مشتركة أنا والسيد كمال كيليتشدار أوغلو، غدا الأربعاء الساعة الحادية عشرة صباحا.

وشدد على أن "وجهة نظرنا بخصوص اللاجئين هي: إن لزم الأمر، فسنعيد اللاجئين السوريين بالقوة، وخلال عام واحد فقط، وبما يتوافق مع القانون الدولي.. فالأعباء المالية السنوية للاجئين في تركيا يتجاوز 11 مليار دولار، ولا نريد لتركيا أن تتحول إلى (لاجئينستان/لاجئين-ستان/دولة اللاجئين)، ونريد أن تكون تركيا فقط للأتراك".

وأكد أوزداغ، الذي التقى أمس نائب رئيس حزب العدالة التنمية، أن "قرار سنان أوغان بدعم أردوغان يمثله هو فقط، ولا يمثلني وكذلك لا يمثل حزب النصر.. ونحن مستمرون في طريقنا التي بدأناها".

وتجري جولة الإعادة في 28 من مايو الجاري، حيث فشلت الجولة الأولى من حسم المنافسة بين أردوغان وكمال كليتشدار أوغلو مرشح المعارضة، فيما حصل سنان على قرابة 5% من أصوات الأتراك.

ويأمل كليتشدار أوغلو في الحصول على هذه النسبة في الجولة الثانية لحسم النتيجة.

المصدر: RT