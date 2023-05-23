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لابيد: سنعارض ميزانية نتنياهو "المدمرة" ونعود للسلطة

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لابيد: سنعارض ميزانية نتنياهو
Globallookpress
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أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن نجاح الائتلاف الحكومي بالتغلب على أزمة ميزانية الدولة، لن يجعل من الصعب الإطاحة بها، مؤكدا أنه سيعارض هذه الميزانية.

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وكتب عبر "تويتر" أن "الميزانية التي وافقت عليها الحكومة مدمرة. لا يوجد فيها إصلاح من شأنه تحسين حالة الاقتصاد، ولا تتضمن محركات للنمو، ولا تسعى لمحاربة غلاء المعيشة، فيها فقط ابتزاز لا نهاية له".

وأضاف لابيد: "سنعارض هذه الميزانية وسنعمل جاهدين للعودة بسرعة إلى السلطة. لأنه سيتعين التراجع عن كل ما يفعلونه الآن قبل أن يصبح الضرر حقيقيا".

ولفت لابيد إلى أن هذه الميزانية تشجع الناس على عدم الدراسة، وليس العمل، أو إعالة أطفالهم. تخبرهم هذه الميزانية: "ليس عليك العمل. رجال الدين سيمولونك ويمولون أطفالك".

وقال لابيد للقناة 13 العبرية "إنه لا توجد صلة بين التوصل إلى تفاهم على الميزانية وصعوبة الإطاحة بالحكومة"، وأضاف: "ما زلت أعتقد أننا سنعود إلى السلطة في عام 2024".

وكانت الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى تفاهمات حول الميزانية في جلسة عقدت في الأنفاق تحت المسجد الأقصى، ما يمهد الطريق لضمان أغلبية في التصويت لإقرارها مساء اليوم الثلاثاء، بعد انطلاق المناقشات في الكنيست الاثنين.

المصدر: RT

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