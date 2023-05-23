لابيد: سنعارض ميزانية نتنياهو "المدمرة" ونعود للسلطة

أكد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن نجاح الائتلاف الحكومي بالتغلب على أزمة ميزانية الدولة، لن يجعل من الصعب الإطاحة بها، مؤكدا أنه سيعارض هذه الميزانية.

إقرأ المزيد

وكتب عبر "تويتر" أن "الميزانية التي وافقت عليها الحكومة مدمرة. لا يوجد فيها إصلاح من شأنه تحسين حالة الاقتصاد، ولا تتضمن محركات للنمو، ولا تسعى لمحاربة غلاء المعيشة، فيها فقط ابتزاز لا نهاية له".

وأضاف لابيد: "سنعارض هذه الميزانية وسنعمل جاهدين للعودة بسرعة إلى السلطة. لأنه سيتعين التراجع عن كل ما يفعلونه الآن قبل أن يصبح الضرر حقيقيا".

ولفت لابيد إلى أن هذه الميزانية تشجع الناس على عدم الدراسة، وليس العمل، أو إعالة أطفالهم. تخبرهم هذه الميزانية: "ليس عليك العمل. رجال الدين سيمولونك ويمولون أطفالك".

התקציב שהממשלה מעלה היום הוא הרסני. אין בו שום בשורה, אין בו רפורמה שתשפר את מצב המשק, אין מנועי צמיחה, אין מאבק ביוקר המחיה, יש רק סחטנות אינסופית.



אנחנו נתנגד לתקציב הזה, ונעבוד קשה כדי לחזור מהר לשלטון. כי צריך יהיה לבטל את כל מה שהם עושים עכשיו לפני שהנזק הופך להיות ממשי. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) May 23, 2023

وقال لابيد للقناة 13 العبرية "إنه لا توجد صلة بين التوصل إلى تفاهم على الميزانية وصعوبة الإطاحة بالحكومة"، وأضاف: "ما زلت أعتقد أننا سنعود إلى السلطة في عام 2024".

وكانت الحكومة الإسرائيلية توصلت إلى تفاهمات حول الميزانية في جلسة عقدت في الأنفاق تحت المسجد الأقصى، ما يمهد الطريق لضمان أغلبية في التصويت لإقرارها مساء اليوم الثلاثاء، بعد انطلاق المناقشات في الكنيست الاثنين.

المصدر: RT