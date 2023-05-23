مطعم يقاضي حاكم ولاية فلوريدا بسبب "العروض الجنسية"

رفع مطعم في فلوريدا يقدم عروضا جنسية "مناسبة للعائلات"، دعوى قضائية ضد الولاية والحاكم رون ديسانتيس، لوقف تطبيق قانون جديد يحظر على القاصرين حضور مثل هذه العروض.

وقام مطعم Hamburger Mary's، وهو حانة ومطعم في أورلاندو يقدم عروض drag الراقصة، برفع الدعوى في محكمة فيدرالية ضد القانون الذي وقع عليه الحاكم الجمهوري الأسبوع الماضي.

ويسمح قانون مجلس الشيوخ 1438 للولاية بفرض غرامة أو إلغاء ترخيص الخمور لمؤسسة تسمح للقصر بحضور أداء "يحاكي العري أو السلوك الجنسي أو أنشطة جنسية محددة".

وكتب مالكو Hamburger Mary's: "هذا القانون لا علاقة له بالأطفال.. هو مرتبط بكل ما له علاقة بالقمع المستمر لمجتمع المثليين LGBTQ+".

واتبع ديسانتيس، الذي من المتوقع أن يعلن ترشحه للرئاسة الأمريكية، سياسات في فلوريدا تقيد حقوق مجتمع المثليين.

ووقع على مشروع قانون "حماية الأطفال" في نفس اليوم الذي وقع فيه أيضا على مشاريع قوانين لحظر رعاية تأكيد النوع الجنسي للشباب المتحولين جنسيا ويطلب من المتحولين جنسيا استخدام حمامات تتناسب مع جنسهم عند الولادة.

المصدر: "رويترز"