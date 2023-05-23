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شاحنة تهدد حياة بايدن ونائبته

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شاحنة تهدد حياة بايدن ونائبته
AFP
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أعلنت الشرطة الأمريكية أنه تم توجيه اتهامات عدة لسائق شاحنة اصطدمت بحاجز أمني قرب البيت الأبيض من ضمنها تهديد حياة أو إيذاء الرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته.

وقالت الشرطة في بيان إن الاتهامات تشمل: "اعتداء بسلاح خطير، تصرف متهور بشاحنة، التهديد بقتل أو اختطاف أو التسبب بأذى للرئيس أو نائبه أو أحد أفراد عائلته، تحطيم ممتلكات فدرالية والتعدي على ممتلكات الغير".

وتساعد وحدة "الاستجابة الوطنية في العاصمة" التابعة لمكتب التحقيقات الفيدرالي "شرطة بارك" والخدمة السرية الأمريكية في التحقيقات.

ولم تعلن الشرطة بعد عن هوية سائق الشاحنة، الذي أكد مصدر أنه اصطدم بالحاجز عمدا.

المصدر: CNN

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