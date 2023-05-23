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القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض (فيديو وصور)

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القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض (فيديو وصور)
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شاحنة تصطدم بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض
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أعلنت السلطات الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ألقت القبض على سائق شاحنة اصطدمت بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض.

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وكانت وكالات أنباء، نقلت عن جهاز الخدمة السرية الأمريكي أن شاحنة اصطدمت، ليل الاثنين، بحواجز أمنية قرب البيت الأبيض في العاصمة واشنطن من دون وقوع إصابات.

وبينما أعلن جهاز الخدمة أنه تم إغلاق بعض الطرق وممرات المشاة في محيط البيت الأبيض، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه تم إخلاء فندق قريب من المكان.

وقال أنتوني غوغليلمي رئيس الاتصالات في جهاز الخدمة السرية الأمريكي إن التحقيقات جارية بشأن سبب اصطدام الشاحنة بالحواجز الأمنية.

ولم يذكر جهاز الخدمة السرية فيما إذا كان الرئيس الأمريكي جو بايدن موجودا في البيت الأبيض لدى وقوع الحادث.

المصدر: وكالات

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