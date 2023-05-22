 
مباشر

وكالة الأنباء التركية تنشر فيديو الاعتداء على "البيت التركي" في نيويورك

أخبار العالم

وكالة الأنباء التركية تنشر فيديو الاعتداء على
RT
وكالة الأنباء التركية تنشر فيديو الاعتداء على "البيت التركي" في نيويورك
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vd09

نشرت وكالة "الأناضول" التركية فيديو صورته كاميرا مراقبة، وثق الاعتداء الذي تعرض له "البيت التركي" في نيويورك.

ويظهر في المقطع اقتراب شخص من "البيت التركي" وهو يرتدي قبعة وثيابا سوداء ويحمل في يده قضيبا حديديا.

وانتظر المعتدي برهة من الزمن وراء سيارة مركونة أمام "البيت التركي" ثم قام بضرب زجاج المبنى بالقضيب الحديدي.

ويبيّن المقطع أن الاعتداء حصل من قبل شخص واحد.

وكالة الأنباء التركية تنشر فيديو الاعتداء على
/ @anadoluajansi
وكالة الأنباء التركية تنشر فيديو الاعتداء على
/ @anadoluajansi

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور أن الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي، اقتصر على أضرار مادية.

وأوضح أن الشخص حطم بقضيب حديدي 12 لوحا زجاجا في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

ويضم البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما بين 20 و24 مايو.

المصدر: الأناضول

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا