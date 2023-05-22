وكالة الأنباء التركية تنشر فيديو الاعتداء على "البيت التركي" في نيويورك

نشرت وكالة "الأناضول" التركية فيديو صورته كاميرا مراقبة، وثق الاعتداء الذي تعرض له "البيت التركي" في نيويورك.

ويظهر في المقطع اقتراب شخص من "البيت التركي" وهو يرتدي قبعة وثيابا سوداء ويحمل في يده قضيبا حديديا.

وانتظر المعتدي برهة من الزمن وراء سيارة مركونة أمام "البيت التركي" ثم قام بضرب زجاج المبنى بالقضيب الحديدي.

ويبيّن المقطع أن الاعتداء حصل من قبل شخص واحد.

/ @anadoluajansi

/ @anadoluajansi

• Saldırganın yakalanması bekleniyor

• Siyah kıyafetli ve siyah şapkalı bir kişi demir levyeyle camları kırıyor



Anadolu Ajansı, New York'taki Türkevi'ne yapılan saldırının güvenlik kamerası görüntülerine ulaştı https://t.co/nFXBaStwSRpic.twitter.com/DFCkXC8HiD — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 22, 2023

وفي وقت سابق الاثنين، أعلن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور أن الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي، اقتصر على أضرار مادية.

وأوضح أن الشخص حطم بقضيب حديدي 12 لوحا زجاجا في بوابة الدخول والواجهة المطلة على الشارع رقم 46.

ويضم البيت التركي ممثلية أنقرة الدائمة في الأمم المتحدة وقنصليتها التي تجري فيها عملية الاقتراع في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية ما بين 20 و24 مايو.

مبنى "البيت التركي" الذي يضم أيضا #القنصلية العامة في مدينة #نيويورك الأمريكية يتعرض لاعتداء من قبل شخص مجهول.https://t.co/BAwn1z0cSSpic.twitter.com/YgeP9UJFbn — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 22, 2023

المصدر: الأناضول