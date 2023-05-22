السفارة الروسية ترد على نصيحة خبير سويدي لأوكرانيا

ردت السفارة الروسية لدى ستوكهولم، بسخرية على تعليق خبير سويدي، أوصى بأن تستخدم أوكرانيا ضد روسيا تكتيكات الملك السويدي تشارلز الثاني عشر، التي استخدمها في معركة "نارفا".

وأشارت السفارة الروسية في ردها، إلى مقال "أوكرانيا يمكن أن تتعلم من تشارلز الثاني عشر" "الاقتصادي والعقيد الاحتياطي" لنيلز بيلدت، في صحيفة "سفينسكا داغبلاديت".

وبحسب الكاتب، ينبغي على الجانب الأوكراني التركيز على "اختراق مفاجئ وجريء لخطوط دفاعية ضعيفة". ونصح بيلت بأخذ تكتيكات تشارلز الثاني عشر في معركة "نارفا" عام 1700 كأساس، عندما شن الملك السويدي هجوما بجيشه قوامه 10 آلاف محارب ضد الجيش الروسي بقوام 90 ألف محارب.

وقالت السفارة الروسية: "ومع ذلك، غاب المؤلف تماما عن الحدثين التاليين في نفس الفترة: في عام 1704، سيطر الجيش الروسي على نارفا، وفي عام 1709 تعرضت قوات تشارلز الثاني عشر لهزيمة ساحقة بالقرب من بولتافا، والتي أصبحت نذيرا لانهيار السويد كإمبراطورية. السويديون فازوا في عام 1700 بمعركة منفصلة، لكنهم خسروا الحرب في النهاية".

ويعتقد كاتب المقال أيضا، أنه لا ينبغي للأوكرانيين تأخير الهجوم المضاد، مشيرا إلى أن الألمان انتظروا طويلا في عام 1943، ونتيجة لذلك، تمكن الجيش الأحمر من تعزيز مواقعه، وخسر هتلر معركة كورسك.

وأشارت السفارة الروسية، إلى أن الخبير السويدي في هذه الحالة توصل إلى النقطة التالية: "نظام كييف، كما هو معروف، من أتباع النازية، وأتباعها المتحمسين".

وأضافت البعثة الدبلوماسية الروسية: "بالعودة إلى السؤال حول ما يمكن أن تتعلمه أوكرانيا من تشارلز الثاني عشر وألمانيا النازية، نذكرك مرة أخرى: لقد هُزمت جيوشهم بشكل مخجل على يد بلدنا غير القابل للتدمير".

ووجهت السفارة نصيحة للكاتب السويدي قالت فيها: "من الآن فصاعدا، يحتاج هؤلاء المؤلفون المؤسفون، الذين يفكرون في فئات تعود إلى 300 عام، إلى اختيار أمثلة تاريخية أكثر نجاحا".

المصدر: نوفوستي