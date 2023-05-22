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تشاووش أوغلو يطالب واشنطن بتوفير الحماية لممثليات تركيا

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تشاووش أوغلو يطالب واشنطن بتوفير الحماية لممثليات تركيا
AP
وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو
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طالب وزير خارجية تركيا مولود تشاووش أوغلو، السلطات الأمريكية بتحديد هوية مرتكبي الاعتداء على البيت التركي في نيويورك بأسرع وقت وتوفير الحماية اللازمة للممثليات الدبلوماسية التركية.

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وجاء ذلك في تغريدة للوزير تشاووش أوغلو عبر تويتر، الاثنين، حول الاعتداء على "البيت التركي" في نيويورك.

ولفت تشاووش أوغلو إلى تعرض البيت التركي لاعتداء خسيس أدى إلى تهشم زجاج مدخل المبنى.

وأضاف: "ننتظر من الولايات المتحدة تحديد هوية مرتكبي الهجوم بسرعة وتوفير الحماية اللازمة لممثلياتنا الدبلوماسية بصفتها البلد المضيف".

وأعرب عن تضامنه مع العاملين الدبلوماسيين الذين يقدمون الخدمات المختلفة بتفان للمواطنين الأتراك وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالتصويت في الانتخابات في هذه الفترة.

وفي وقت سابق، أعلن قنصل تركيا في نيويورك ريحان أوزغور أنّ الاعتداء الذي تعرض له البيت التركي، اقتصر على أضرار مادية.

المصدر: الأناضول

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