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السيناتور تيم سكوت يبدأ حملته لانتخابات 2024 الرئاسية

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السيناتور تيم سكوت يبدأ حملته لانتخابات 2024 الرئاسية
AP Meg Kinnard
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بدأ عضو مجلس الشيوخ الأمريكي عن ولاية كارولينا الجنوبية، تيم سكوت، اليوم الاثنين، حملته الانتخابية الرئاسية، حيث أعلن عن برنامج انتخابي يأمل أن يكون متميزا فيه عن برامج الجمهوريين.

وأكد أنه قدم رسالة متفائلة يأمل أن تختلف عن المرشحين اللذين استخدما المنافسة السياسية للسيطرة على الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، الرئيس السابق دونالد ترامب، وحاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس.

وأشار سكوت، الجمهوري في مجلس الشيوخ، عن ترشحه في مسقط رأسه في نورث تشارلستون في جامعة ساوذرن.

وقال سكوت لأنصاره: "حزبنا وأمتنا يقفون في مرحلة الاختيار بين الضحية أو الانتصار؟ أختار الحرية والأمل والفرصة"، مؤكدا أن "الحزب الجمهوري يحتاج إلى مرشح قادر على بث الروح ما هو أكثر من مجرد قاعدته".

ووجه سكوت انتقادات قوية للديمقراطيين بسبب إثارتهم ما أسماه المظالم الاجتماعية والسياسية الزائفة.

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المصدر: أ ب 

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