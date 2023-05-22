نيويورك.. مجهول يعتدي على مبنى "البيت التركي" (صور)

هاجم شخص مجهول مبنى "البيت التركي" الذي يضم القنصلية التركية في مدينة نيويورك الأمريكية، اليوم الاثنين.

وأفادت وكالة الأناضول، بتعرض المبنى المقابل لمقر الأمم المتحدة، لاعتداء بحلول الساعة 03:14 بحسب التوقيت التركي.

وأوضحت الوكالة، أن المهاجم اعتدى على المبنى بقضيب حديدي، وحطم نوافذ الطوابق السفلية للمبنى.

وأشارت الوكالة إلى أن شرطة مدينة نيويورك اتخذت تدابير أمنية مشددة حول مبنى "البيت التركي" عقب تلقيها بلاغا بالهجوم.

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Ria.ru

المصدر: الأناضول