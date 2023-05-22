بيسكوف يوضح الطبيعة الخاصة للعلاقة بين بوتين وأردوغان

قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إن رئيسي روسيا فلاديمير بوتين وتركيا رجب طيب أردوغان، رجلا سياسة على مستوى عال من الجدية والمسؤولية.

وشدد بيسكوف على أن بوتين وأردوغان، يتحملان دائما المسؤولية عن أقوالهما ويتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية ذات المنفعة المتبادلة.

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وأضاف بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول سبب خصوصية العلاقة بين الزعيمين: "بوتين وأردوغان من الشخصيات السياسية الجادة للغاية، ولديهما خبرة سياسية واسعة ولم يعتادا على الحيل الشعبوية. هما من رجال السياسة والدولة المسؤولين عن كلامهم".

وأشار بيسكوف، إلى أن بوتين وأردوغان يتعاملان مع قضايا محددة تتعلق بالعلاقات الثنائية متبادلة المنفعة، وهو أمر مهم لشعبي البلدين.

المصدر: نوفوستي