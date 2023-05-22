خبير عسكري: معظم القوات الأوكرانية انسحبت من أرتيوموفسك إلى تشاسوف يار

أفاد عقيد الشرطة المتقاعد بجمهورية لوغانسك أندريه ماروتشكوف بانسحاب الوحدات الرئيسية للقوات المسلحة الأوكرانية من أرتيوموفسك التي حررتها القوات الروسية، إلى مدينة تشاسوف يار.

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وقال ماروتشكو في بث قناة "روسيا 24"، اليوم الاثنين: "انسحب العدو إلى منطقة التجمع السكني تشاسوف يار. ووقع هناك نقل جزئي للقوات بعد إعادة الإمداد إلى كل من اتجاهي كوبيانسك وكراسني ليمان، لكن معظم هذه القوات بقيت في تشاسوف يار بالذات. وهذا هو التجمع السكني الجديد الذي سيدافع عنه المقاتلون الأوكرانيون، لأنه بعد تشاسوف يار يوجد هناك عدد من التجمعات السكنية الصغيرة وبعدها أراض واسعة قبل المنطقة المحصنة الكبيرة سلافيانسك-كراماتورسك-دروجوفكا. وستعمل القوات في هذه الاتجاهات".

وصرح مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين، السبت الماضي، أن القوات الروسية وضعت بحلول ظهر 20 مايو الجاري سيطرتها الكاملة على مدينة أرتيوموفسك. وليلة 21 مايو أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن التحرير الكامل لأرتيوموفسك نتيجة الأعمال الهجومية لمسلحين مجموعة "فاغنر" بدعم من المدفعية وطيران مجموعة القوات الروسية "الجنوب".

المصدر: نوفوستي