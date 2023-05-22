القوات الروسية تحبط نقل احتياطيات القوات الأوكرانية إلى جبهة زابوروجيه

أعلن رئيس حركة "نحن مع روسيا" فلاديمير روغوف أن القوات الروسية أحبطت بضربة دقيقة على مدينة دنيبروبيتروفسك عملية نقل دفعة جديدة من القوات الأوكرانية إلى جبهة زابوروجيه.

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وقال روغوف في حديث لوكالة "نوفوستي": "في الليلة الماضية تم توجيه ضربة دقيقة على مدينة دنيبروبتروفسك وخاصة على مواقع تمركز مقاتلي القوات الأوكرانية الذين كانوا يستعدون للانتقال إلى اتجاه زابوروجيه".

وأضاف أن وسائل التحكم البصري والرسائل القادمة من سكان المدينة تؤكد وقوع خسائر فادحة في صفوف الجيش الأوكراني.

وأصبحت منطقة زابوروجيه منطقة روسية وفق نتائج الاستفتاء العام الذي أجري في سبتمبر عام 2022. ولا تعترف كييف بنتائج هذا الاستفتاء العام ويواصل قصف أراضي المنطقة. وتسيطر القوات الروسية اليوم على أكثر من 70% نت أراضي منطقة زابوروجيه، فيما لا يزال مركز المنطقة وهو مدينة زابوروجيه – تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ومنذ مارس الماضي تعد مدينة ميليتوبول مركز إداريا مؤقتا لمنطقة زابوروجيه.

المصدر: نوفوستي