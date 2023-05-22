وزير الخارجية النمساوي: لا ينبغي أن تسبق أوكرانيا دولا أوروبية أخرى في الانضمام للاتحاد

صرح وزير الخارجية النمساوي ألكسندر شالنبرغ بأنه لا يمكن قبول أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي قبل دول البلقان.

إقرأ المزيد

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع صحيفة "دي فيلت" نشرت اليوم الاثنين، حيث تابع: "إن أوكرانيا لا ينبغي أن تكون أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي بمجرد تلبية المتطلبات.. لا ينبغي أن يكون هناك مجتمع من مستويين. حيث وعدنا دول جنوب شرق أوروبا في سالونيك منذ 20 عاما بالانضمام إلينا. سيكون أمرا قاتلا إذا دخلت أوكرانيا ومولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي عبر المسار السريع، بينما تترك دول غرب البلقان على الهامش".

ووفقا لشالنبرغ، يجب على الغرب أن يواصل التفاوض مع روسيا، لأنها أكبر جار جغرافي للاتحاد الأوروبي وأكبر قوة نووية على هذا الكوكب.

وقد تقدمت أوكرانيا بطلب الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في فبراير الماضي، ومنحت وضع المرشح في يونيو، فيما تتوقع كييف أن تتم عملية الانضمام في أقرب وقت ممكن. لكن السياسيين الأوروبيين صرحوا مرارا وتكرارا أنه لن يكون هناك إجراء معجل ويجب على كييف تلبية العديد من الشروط، بما في ذلك تكثيف مكافحة الفساد.

المصدر: نوفوستي