مخدر "الزومبي" يجتاح الشوارع الأمريكية ويثير رعبا (صور وفيديوهات)

رصدت مقاطع فيديو، انتشرت عبر مواقع التواصل، شبابا في بعض الشوارع الأمريكية يتمايلون في مشيتهم ولا يستجيبون للمحيط حولهم ويتحركون بلا هدف، مما طرح تساؤلات كثيرة عن السبب وراء ذلك.

وذكرت تقارير إعلامية أن الأمر يتعلق بمخدر جديد ينتشر في شوارع العديد من الولايات الأمريكية يعمل على تخفيض معدل ضربات قلب متناوله ويجعل منه شخصا خطرا على نفسه والآخرين، وقد يؤدي إلى الموت.

The Zombie apocalypse below Hollywood land!

Flesh eating drug 'tranq/xylazine' in LA streets. Officials say they can't ban it because it's legal!



It's all by design and looks like a giant experiment the government is doing with these drugs! pic.twitter.com/cWh4HW5OL2 — Ronald Kelly (@RonK3l) May 15, 2023

مخدر الزومبي والذي يعرف أيضا باسم tranq هو مزيج بين مادة الزيلازين وهي دواء بيطري يشبه الكوكايين ويعطى للحيوانات الضخمة بغرض تهدئتها وتسكين الألم لديها مثل الأحصنة والأبقار والثدييات الحيوانية الأخرى، إلى جانب مادة الفنتانيل وهي من أخطر أنواع المخدرات.

You can avoid the street’s littered with drug addicted zombies pic.twitter.com/iPH0JvGvhx — Cris Melendez (@ThePatriot143) May 19, 2023

ولهذه المادة غير المعتمدة للاستخدام البشري، تأثيرات مهدئة شديدة مثل مادة أفيونية المفعول، وتسبب النعاس والنسيان وبطء التنفس وانخفاض معدل ضربات القلب وانخفاض ضغط الدم.

#LosAngeles' 'zombie' hell: Flesh-eating #drug 'tranq' takes over city's streets as users with rotting skin are seen hunched over and spaced out - but officials say they can't ban it because it's legal pic.twitter.com/VN46F84GmB — Hans Solo (@thandojo) May 15, 2023

ويصبح هذا المزيج قاتلا، ويحول المدمنين عليه إلى ما يشبه الموتى الأحياء "الزومبي". ويسبب الإفراط بتعاطيه في ظهور تقرحات جلدية متعفنة بالقرب من موضع الحقن، مما قد يؤدي في النهاية إلى بتر الأطراف إذا لم تعالج.

Health officials in Los Angeles, USA are raising alarm over the “concerning” spread of a “zombie drug” that can have gruesome effects on addicts including eating off their flesh.



Local street drug “tranq” — also known as animal tranquilizer xylazinehttps://t.co/toCEWzLvDhpic.twitter.com/XuSEL63vPq — Emeraldloaded (@Emeraldloaded) May 15, 2023

وقد دق مسؤولو مدينة لوس أنجلوس ناقوس الخطر بشأن الانتشار المقلق لـ"مخدر الزومبي"، مؤكدين أن استخدام هذا المخدر ينتشر بسرعة كبيرة.

A flesh-eating zombie drug called tranq wreaks havoc on the streets of Los Angeles, causing severe and deadly effects. Officials are unable to ban it due to its legal status pic.twitter.com/3JIohThlkz — Daily Turkic (@DailyTurkic) May 15, 2023

وقال مسؤول الإعلام بقسم إل باسو في إدارة مكافحة المخدرات، كارلوس بريانو: "لقد صادرت إدارة مكافحة المخدرات مخدرات غير مشروعة تحتوي على مادة الزيلازين في مقاطعة إل باسو"، مبينا أنهفي المنطقة الجنوبية، التي تضم تكساس، كانت هناك زيادة بنسبة 1127٪ في الوفيات بسبب الجرعات الزائدة من الزيلازين من عام 2020 إلى عام 2021.

وأصدرت إدارة مكافحة المخدرات تحذيرا للسلامة العامة، مفاده أن مادة الزيلازين، تستخدم كبديل رخيص لمادة لفنتانيل، وقد وصل إلى استخدام هذه المادة إلى 48 ولاية من أصل 50.

وقال زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر إن عشرات الوفيات التي سجلت في نيويورك مرتبطة بـ"مخدر الزومبي".

المصدر: وسائل إعلامية أمريكية