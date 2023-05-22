"غارديان" تحدد علامة عجز مجموعة السبع أمام روسيا

قال لاري إليوت المعلق في صحيفة "غارديان" البريطانية، إن قرار مجموعة السبع بزيادة ضغط العقوبات على روسيا، يعني فقط عجز الغرب.

ويرى الصحفي البريطاني، أن تصريحات قادة "السبع الكبار" تظهر "فشل الغرب" في المواجهة مع موسكو.

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وأضاف إليوت: "كشفت الأشهر الخمسة عشر الماضية عن صعوبات فرض الحصار الاقتصادي على دولة تتمتع بموارد طبيعية ضخمة وقدرات تقنية عالية مثل روسيا. في البداية توقع صندوق النقد الدولي بأن الاقتصاد الروسي سينكمش بنسبة 8.5 في المائة في عام 2022، لكن لاحقا تم تعديل هذا التوقع إلى انخفاض بنسبة 2.5 في المائة. بالإضافة إلى ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 0.7 في المائة هذا العام. بلغ معدل التضخم في روسيا أدنى مستوى له في ثلاث سنوات بنسبة 2.3٪ - أقل مما هو عليه في الولايات المتحدة أو بريطانيا أو منطقة اليورو".

ويؤكد الصحفي البريطاني، أن العقوبات الغربية تشجع الروس على استبدال البضائع المستوردة بمنتجات من إنتاجهم.

ونقلت المقالة، عن الاقتصادي الأمريكي جيمس جالبريث رأيه: "على الرغم من أنه سيتوجب على الروس التمكن لاحقا من بعض التكنولوجيات، إلا أن روسيا تمتلك كل الضروريات الأساسية، ولا تفتقر لأي مكونات رئيسية – لديها الغذاء والوقود والمواد والمواهب العلمية والهندسية الكافية".

المصدر: نوفوستي