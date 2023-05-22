أرمينيا تتقدم بشكوى ثانية للمحكمة الدولية لفتح ممر لاتشين

أعلن إيغيشي كيراكوسيان، ممثل أرمينيا للقضايا القانونية الدولية تقدم يريفان بشكوى ثانية للمحكمة الدولية حول إقامة أذربيجان نقطة تفتيش في ممر لاتشين بين أرمينيا وقره باغ.

وقال كيراكوسيان: "بعد إقامة نقطة تفتيش على الطريق بين أرمينيا -أرتساخ- أرمينيا، ناشدنا المحكمة الدولية للمرة الثانية. وتتوقع يريفان أن تطبق المحكمة تدبيرا مؤقتا على باكو، وتطالب بالتحرك دون عوائق على طول ممر لاتشين، حتى يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن مطالبنا".

وأضاف أن باكو لا تمتثل للقرارات المؤقتة لمحكمة الأمم المتحدة، وتتجاهل أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

المصدر: تاس