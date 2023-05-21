رئيسة مولدوفا: أكثر من 80 ألف شخص حضروا مسيرة دعم انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي

قالت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، إن أكثر من 80 ألف شخص حضروا المسيرة التي دعت إليها للتعبير عن الرغبة بانضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي.

يشار إلى أن ساندو دعت إلى التظاهر تحت شعار "مولدوفا الأوروبية".

ونقلت وكالة "نوفوستي" عنها قولها: "طالب أكثر من 80 ألف شخص، بانضمام مولدوفا إلى الاتحاد الأوروبي، في مسيرة بساحة الجمعية الوطنية الكبرى".

وفي وقت سابق، قالت ساندو، إن مولدوفا ستفي بشروط المفوضية الأوروبية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2023.

المصدر: RT + وكالات