أسير أوكراني يكشف عن نقص كبير بإمدادات قوات كييف في دونباس

كشف الأسير الأوكراني من اللواء 14 للحرس الوطني، فاسيلي لينيف، أن الجنود الأوكرانيين على خط التماس في دونباس، يواجهون مشاكل معقدة في استقدام إمدادات الذخيرة والغذاء.

وقال فاسيلي لينيف، الذي تم أسره بالقرب من بلدة سبورنوي (قرب مدينة أرتيوموفسك): "يواجه الجنود الأوكرانيون الذين يتمركزون مباشرة في خط المقدمة في دونباس، مشاكل في توفير الأسلحة والمياه اللازمة، وكذلك الطعام".

وأضاف: "كانت هناك بنادق هجومية سوفيتية قديمة.. ومن بين الأسلحة الثقيلة، لم يكن لدينا سوى قاذفة آر بي جي، ولم يكن هناك سوى قذيفتين لها، ورشاش من طراز بي كي، الذي تحطم أثناء استعماله".

وأوضح لينيف أن المقاتلين في الخط الأول، واجهوا مشاكل ليس فقط مع الأسلحة والذخيرة، ولكن أيضا مع الماء والغذاء.

وقال: "الطعام والماء سيئان للغاية. لقد أعطوا كمية قليلة جدا من الماء: ثلاث زجاجات لثمانية أشخاص في اليوم، كان هناك أيضا كمية قليلة جدا من الطعام. في اليومين الأولين أعطونا علبة واحدة من العصيدة لشخصين. وكان يتعين علينا المشي ثلاثة أو أربعة كيلومترات للحصول على المؤن".

المصدر: نوفوستي