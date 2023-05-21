قراصنة ينشرون على موقع جامعة فرنسية شعارات مؤيدة لروسيا وفرنسا ومناهضة لأوكرانيا

شن قراصنة سيبرانيون هجوما إلكترونيا على أنظمة جامعة باريس الثامنة، ونشروا شعارات مؤيدة لروسيا وفرنسا، ومناهضة لأوكرانيا على الصفحة الرئيسية لموقع الجامعة الإلكتروني.

وأفادت قناة BFMTV، بأن الهجوم وقع أمس السبت، واليوم نحو الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، ظهرت عبارة مناهضة لأوكرانيا باللغة الفرنسية على واجهة الموقع، تقول: "تحيا روسيا وفرنسا.. ولتذهب أوكرانيا إلى الجحيم".

وأشارت القناة إلى أنه اعتبارا من الساعة 16:00 بتوقيت موسكو اختفت العبارة من واجهة الموقع وظهر بدلا منها عبارة جار العمل على إصلاح العطل الفني في موقع جامعة باريس الثامنة.

المصدر: نوفوستي