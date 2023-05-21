زاخاروفا تشبه الولايات المتحدة بمملكة المرايا المائلة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعليقا على تصريح الرئيس الأمريكي، جو بايدن، حول التخلف عن السداد، إن الولايات المتحدة تشبه مملكة المرايا المائلة.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلغرام": "مملكة المرايا المائلة. الجميع يدركون أن الولايات المتحدة تنفق أكثر مما تجني".

وأشارت إلى أن هذا الحالة سائدة بضمانة مطابع النقود الأمريكية، والقواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة في العالم.

وفي وقت سابق، قال بايدن إن الولايات المتحدة لم تتخلف أبدا عن التزامات الديون، ولن تفعل ذلك مستقبلا.

المصدر: RT