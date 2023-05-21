الجيش الروسي يدمر محطة رادار أمريكية في منطقة خيرسون

أفاد مصدر مطلع بأن المدفعية الروسية دمرت رادارا محمولا أمريكي الصنع بالقرب من خيرسون، إلى جانب مدفع هاون عيار 120 ملم مع كميات من الذخائر.

وقال المصدر لوكالة ريا نوفوستي: "ليلة الأحد بالقرب من بلدة بورغونكا، دمرت قذائف المدفعية الروسية منظومة رادار من طراز "AN / TPQ 36" مع الشاحنة التي أقلتها، وكانت الخسائر البشرية الأوكرانية سقوط 4 قتلى وجريح واحد".

وتابع المصدر: "بالأمس، أيضا، تم تدمير مدفع هاون من عيار 120 ملم مع كمية من الذخائر بقصف مدفعي استهدف بلدة كازاتسكوي، ونتيجة لذلك سقط 5 قتلى و3 جرحى من الجيش الأوكراني".

المصدر: ريا نوفوستي