الجيش الروسي يدمر محطة رادار أمريكية في منطقة خيرسون
Legion-Media
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أفاد مصدر مطلع بأن المدفعية الروسية دمرت رادارا محمولا أمريكي الصنع بالقرب من خيرسون، إلى جانب مدفع هاون عيار 120 ملم مع كميات من الذخائر.
وقال المصدر لوكالة ريا نوفوستي: "ليلة الأحد بالقرب من بلدة بورغونكا، دمرت قذائف المدفعية الروسية منظومة رادار من طراز "AN / TPQ 36" مع الشاحنة التي أقلتها، وكانت الخسائر البشرية الأوكرانية سقوط 4 قتلى وجريح واحد".
وتابع المصدر: "بالأمس، أيضا، تم تدمير مدفع هاون من عيار 120 ملم مع كمية من الذخائر بقصف مدفعي استهدف بلدة كازاتسكوي، ونتيجة لذلك سقط 5 قتلى و3 جرحى من الجيش الأوكراني".
المصدر: ريا نوفوستي