بايدن يتحدث عن حلول دبلوماسية وإمداد كييف بالأسلحة لحل الأزمة الأوكرانية

قال الرئيس الأمريكي جو باين، إن واشنطن تسعى لحل الأزمة الأوكرانية بالسبل السياسية والدبلوماسية، وفي ذات الوقت أعلن نية الغرب مواصلة إمداد كييف بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وأضاف بايدن خلال مؤتمر صحفي أعقب قمة مجموعة G7 في مدينة هيروشيما اليابانية: "أكدنا مجددا رفقة حلفائنا ضرورة إحلال سلام عادل يحترم سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها، استنادا إلى المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة".

وتابع: "روسيا من بدأ هذه الحرب، وهي وحدها القادرة على إنهائها اليوم، من خلال سحب قواتها من الأراضي الأوكرانية، حتى ذلك الحين، ستكون قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها جزءا لا يتجزأ من الجهود المبذولة لإنهاء هذه الحرب من خلال الدبلوماسية".

وأكد بايدن عقب اجتاعه بالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي هلى هامش قمة هيروشيما، أن "الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يكسر عزم الغرب في دعم كييف، وأنه سيستمر بتزويد أوكرانيا بالمساعدات الاقتصادية والإنسانية والعسكرية طالما اقتضت الحاجة حتى تتمكن من الصمود".

المصدر: تاس