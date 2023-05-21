"لا أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد".. بايدن يدعو الجمهوريين لنبذ "مواقفهم المتطرفة"

دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الأحد، الجمهوريين في مجلس النواب إلى الابتعاد عن شروطهم "الحزبية" ومواقفهم "المتطرفة" بشأن المحادثات المتعثرة حول رفع سقف الديون الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقال بايدن في هيروشيما باليابان، حيث كان يشارك في قمة مجموعة السبع، "حان الوقت لكي يقبل الجمهوريون بأنه لا يمكن إبرام اتفاق بين الحزبين بشروطهم الحزبية فقط".

كما أكد بايدن أنه قام بدوره في محاولة رفع سقف الدين حتى تتمكن الحكومة الأمريكية من الاستمرار في سداد فواتيرها، وقال كذلك "حان الوقت الآن للطرف الآخر التحرك بعيدا عن موقفه المتطرف".

وأعلن بايدن أنه يدرس احتمال اللجوء إلى آلية دستورية لتجنب التخلف عن السداد، وقال: "لا يمكنني أن أضمن عدم افتعالهم تخلفا عن السداد عبر القيام بأمر شائن"، مؤكدا "أدرس المادة 14 (في الدستور الأمريكي) لأرى إن كنا نملك.. صلاحية قانونية" لتجاوز الكونغرس.

ينص البند الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أن سداد الدين العام لا ينبغي أن يكون موضع شك. قد يسمح هذا البند للرئيس بالبت في مسألة الدين العام دون موافقة الكونغرس.

إقرأ المزيد

ومن المتوقع أن يتحدث بايدن إلى رئيس مجلس النواب، الجمهوري كيفين مكارثي، في وقت لاحق الأحد.

يتمسك نواب الحزب الجمهوري بمطالب خفض حاد للإنفاق، ورفضوا البدائل التي اقترحها البيت الأبيض لتقليص العجز.

لعدة أشهر، رفض بايدن الدخول في محادثات بشأن سقف الدين، وأصر على أن الكونغرس كان يحاول استخدام التصويت على سقف الاقتراض كوسيلة ضغط لاستخراج أولويات السياسة الأخرى.

لكن مع إعلان وزارة الخزانة الأمريكية أن النقد قد ينفد في أقرب وقت ممكن في 1 يونيو وقيام الجمهوريين بوضع تشريعاتهم الخاصة على الطاولة، أطلق البيت الأبيض محادثات بشأن اتفاق موازنة يصاحبها رفع سقف الدين.

المصدر: "أسوشيتد برس" + أ ف ب + "نوفوستي"