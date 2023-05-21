حاكم سيفاستوبول: رئيس المخابرات الأوكرانية لن يزور القرم إلا بصفة محكوم

أكد حاكم مدينة سيفاستوبول الروسية ميخائيل رازفوجايف، أن رئيس الاستخبارات الأوكرانية كيريل بودانوف، لن يزور القرم الروسية، إلا بصفة متهم خاضع للتحقيق بجرائم حرب نازية.

وكتب رازفوجايف في قناته على "تيليغرام": "لدى النازي بودانوف فرصة للمجيء إلى سيفاستوبول فقط في حالة واحدة: بعد انتصارنا، إذا ظل على قيد الحياة ستعقد محكمة خاصة بشأن "النازية الأوكرانية" في المدينة".

ووفقا له، يجب على أي شخص يعرف القليل على الأقل عن تاريخ المدينة وأبطالها، أن يفهم أنه لم ينجح أحد في القضاء على سكان مدينة سيفاستوبول.

ومن جانبها ردت رئيسة الجالية الأوكرانية في شبه جزيرة القرم الروسية، أناستاسيا غريدتشينا، على كلمات بودانوف، وقالت، إن "بودانوف مجرم حرب ينتظره في أحسن الأحوال محاكمة عسكرية لجرائمه الجنائية، وفي أسوأ الأحوال الموت".

وفي وقت سابق، قال بودانوف، إنه سيكون أول من يزور مسقط رأسه في سيفاستوبول بعد "انتصار كييف".

المصدر: نوفوستي