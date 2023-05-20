الخارجية الأوكرانية تحذر من نفاد ميزانيتها بحلول أكتوبر

حذر نائب وزير خارجية أوكرانيا، أندريه ميلنيك، من استنفاد ميزانية الوزارة حتى شهر أكتوبر المقبل، مؤكدا وجود عجز بنسبة الثلث في التمويل.

وقال ميلنيك: "ليس لدينا تمويل كاف. أود أن أصدق أن الحكومة ستدعم طلب وزيرنا بزيادة تمويل وزارة الخارجية، التي تعاني من عجز في التمويل بنسبة الثلث تقريبا".

وأضاف، "إذا لم يتم ذلك، سينفد تمويل وزارة الخارجية في شهر أكتوبر تقريبا. أنا أتحدث عن الحد الأدنى من الميزانية".

وشدد نائب وزير الخارجية على ضرورة زيادة عدد المؤسسات الدبلوماسية، لا سيما في آسيا وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وفي ديسمبر 2022، أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن أوكرانيا ستفتح عشر سفارات في قارة إفريقيا.

المصدر: نوفوستي