مستشار سابق في البنتاغون يرجّح سقوط مدينتين أوكرانيتين إضافيتين كبيرتين بيد روسيا

رجّح المستشار السابق لوزير الدفاع الأمريكي، دوغلاس ماكغريغور، سقوط مدينتي خاركوف وأوديسا الاستراتيجيتين بيد الجيش الروسي، بعد ضربة روسية قاصمة ردّا على هجوم كييف المضاد.

وقال ماكغريغور عبر "يوتيوب": "احتمالات أن يكون الأوكرانيون قد استنفدوا إمكاناتهم البشرية والعسكرية عالية".

وأضاف: قريبا جدا سيكون الأوكرانيون عاجزين عن الرد على الضربات الروسية وأن الروس سيبدأون بالتحرك قريبا، بشكل حذر ووفق حسابات مدروسة، ومع الاستخدام المكثف للصواريخ الدقيقة بعيدة المدى، والاستفادة لاقصى درجة من تفوقهم الجوي.. لا أتوقع أن تشن روسيا حربا خاطفة، ولكن في المحصلة أوديسا وخاركوف ستقعان حتما في قبضة الروس".

المصدر: نوفوستي