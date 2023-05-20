البحرية الإيرانية: أجبرنا غواصة "فلوريدا" النووية الأمريكية على أن تطفو على الماء في مضيق هرمز

قال قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال شهرام ‎إيراني، إن غواصة "فاتح" أجبرت الغواصة النووية الأمريكية "يو إس إس فلوريدا" على أن تطفو على سطح الماء في مضيق هرمز.

وأضاف "لاحظنا الغواصة الأمريكية منذ دخولها البحر الأحمر ووجدنا أنها كانت تدخل الأسطول الخامس وعرفنا أنها قادمة إلى الخليج، كان تصميمهم هو عبور مضيق هرمز أثناء الغطس وفي الليل دون أن نشاهده ونكتشفه، لكن غواصة "فاتح" الإيرانية رصدت الغواصة الأمريكية ورغم المقاومة اضطرت الغواصة الأمريكية إلى الصعود إلى سطح الماء".

وأشار قائد البحرية إلى أنه رغم أن الأمريكيين حاولوا القول إن هذا يعد مخالفا للقانون، إلا أننا نؤكد اتباعنا للقانون مئة في المئة.

وأوضح أنه عندما تريد غواصة نووية الدخول إلى البحر المغلق أي الخليج، يجب أن تدخل نهارا وعلى سطح الماء، ويجب أن يكون المسار خاليا من السفن المارة لأن أي حادث يؤدي إلى تلوث وإلحاق أضرار بالمنطقة كلها.

وذكر الأدميرال أنه تم توجيه تحذير للغواصة الأمريكية لكنها غيرت مسارها.

وأكد أن الغواصة الأمريكية بكل ما لديها من معدات حديثة بذلت قصارى جهدها للمرور للعبور من مضيق هرمز دون لفت الانتباه.

وشدد أنه على الأمريكيين أن يوضحوا سبب خرقهم للقوانين في قناة بحرية مهمة، موجها تجذيرا لواشنطن بالالتزام بجميع القوانين الدولية من الآن فصاعدا.

جدير بالذكر أنه البحرية الأمريكية قالت يوم 8 أبريل إن غواصة تعمل بالطاقة النووية ومزودة بصواريخ موجهة تعمل في الشرق الأوسط دعما للأسطول الخامس الأمريكي الذي يتخذ من البحرين مقرا له وسط زيادة التوترات مع إيران.

وقالت قيادة القوات المركزية في بيان حينها إن الغواصة "يو إس إس فلوريدا" قادرة على حمل ما يصل إلى 154 صاروخ كروز من طراز توماهوك وأُرسلت إلى الأسطول الخامس الأمريكي للمساعدة على نشر الأمن والاستقرار في المنطقة.

ورفض متحدث باسم البحرية الأمريكية في البحرين تقديم المزيد من التفاصيل بشأن المهمة أو تحديد ما إذا كانت الغواصة متجهة إلى الخليج، حيث أن ذلك يتعارض مع بروتوكولات الأمن التشغيلية.

المصدر: وكالة "مهر" الإيرانية + وكالات