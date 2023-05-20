بكين: لن نبادر إلى استخدام الأسلحة النووية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم السبت، التزام بكين التام باستراتيجيتها الدفاعية، وأنها لن تبادر إلى استخدام الأسلحة النووية.

وشددت الخارجية الصينية، في بيان، على أن "الصين تلتزم بحزم باستراتيجية دفاعية فيما يتعلق بترسانتها النووية. نحن نتبع الاستراتيجية بدقة، والتي بموجبها لن نكون أول من يستخدم الأسلحة النووية"، وأكدت الصين أنها تعتزم إبقاء عدد صواريخها النووية عند الحد الأدنى الضروري لضمان أمنها.

كما أشارت الوزارة في بيانها إلى أن "ما تفعله مجموعة السبع يعرقل السلام الدولي ويقوض الاستقرار الإقليمي"، مؤكدة أن "مجموعة السبع استخدمت القضايا المتعلقة بالصين لتشويه سمعتنا والتدخل في شؤوننا الداخلية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن قرارات دول مجموعة السبع في هيروشيما اليابانية، تهدف إلى احتواء مزدوج لروسيا والصين.

كما دعت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في مقابلة مع قناة ZDF التلفزيونية، إيجاد بدائل للمبادرة الصينية "حزام واحد - طريق واحد".

المصدر: RT + وكالات