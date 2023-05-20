زوارق إسرائيلية تهاجم مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحرغزة وخان يونس ورفح

هاجمت زوارق البحرية الإسرائيلية، اليوم السبت، مراكب الصيادين الفلسطينيين في بحر غزة وخان يونس ورفح، وأطلقت باتجاههم النار واستخدمت خراطيم المياه ضدهم على أميال من بحر السودانية.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن الهجوم وقع على بعد نحو ثلاثة أميال من بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة، وأجبرتها على ترك المكان، والعودة إلى الشاطئ، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف الصيادين.

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كما أطلقت الزوارق الإسرائيلية الرصاص صوب مراكب الصيادين في عرض بحر مدينتي خان يونس ورفح جنوب القطاع، وهي على بعد قرابة 5 أميال بحرية.

وذكرت المصادر نفسها أن البحرية الإسرائيلية تتعمد بشكل يومي استهداف الصيادين في بحر غزة بالرصاص وبفتح خراطيم المياه عليهم قبالة بحر غزة وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.

المصدر: وكالة "وفا"