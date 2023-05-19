أعضاء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية يفشلون في الاتفاق على بيان ختامي لمؤتمر لاهاي

فشلت الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في الاتفاق على البيان الختامي لمؤتمر "استعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية".

وعُقدت الدورة الخامسة لمؤتمر "استعراض سير العمل باتفاقية الأسلحة الكيميائية" في لاهاي، خلال الفترة من 15 إلى 19 مايو.

وقالت المنظمة في تغريدة على "تويتر": "انتهى المؤتمر الاستعراضي الخامس لمراجعة عمل اتفاقية الأسلحة الكيميائية، ولم يتم الاتفاق على البيان الختامي النهائي من قبل الدول المشاركة".

وقال المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، خلال المؤتمر: "في ظل عدم وجود بيان ختامي، فإن العمل المشترك والوثائق الوطنية، ستوفر التوجيه الاستراتيجي للسنوات القادمة".

وأوضحت السفارة الروسية في هولندا، والبعثة الروسية الدائمة بدوام جزئي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنه لا يمكن اعتماد البيان الختامي بسبب وجود خلافات جوهرية بين أعضاء المنظمة.

ووفقا لبيان البعثة الدبلوماسية الروسية عقب المؤتمر: "لم يكن مسار الأنغلوساكسون مع الفرنسيين لعزل روسيا ناجحا. وخلال الاقتراع السري على إحدى القضايا المدرجة على جدول الأعمال، اتضح أن روسيا تحظى بدعم ما يقرب من ثلث جميع المشاركين الحاضرين في المؤتمر".

المصدر: نوفوستي