بن سلمان لزيلينسكي: ندعم الجهود الدولية لحل الأزمة "الأوكرانية – الروسية" سياسياً

أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال لقائه مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في جدة أن المملكة تدعم الجهود الدولية لحل الأزمة "الأوكرانية – الروسية" سياسيا.

وجاء تصريح ولي العهد السعودي خلال استقباله رئيس أوكرانيا على هامش القمة العربية في جدّة، حيث استعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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وأكد ولي العهد حرص السعودية ودعمها لجميع الجهود الدولية الرامية لحل الأزمة ومواصلتها جهودها للإسهام في تخفيف الآثار الإنسانية الناجمة عنها.

من جهته، نوّه رئيس أوكرانيا بالدور المحوري للسعودية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ووصل زيلينسكي إلى جدّة بطائرة فرنسية أقلعت من بولندا، وكتب على "تلغرام": "سأتحدث خلال قمة الجامعة العربية، سألتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وسأعقد اجتماعات ثنائية أخرى".

المصدر: عكاظ