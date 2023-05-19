بوتين يسخر من روّاد اجتماعات براغ المناهضة لروسيا وينصحهم بمواصلة شرب البيرة

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن المشاركين في اجتماعات براغ المناهضة لروسيا لا يريدون تعلم أي شيء ويحاولون فرض مواقفهم على الآخرين ويفشلون في ذلك، ونصحهم بمواصلة شرب البيرة.

وتمنى بوتين خلال اجتماع مجلس شؤون القوميات الروسي لهؤلاء، مواصلة قضاء وقتهم مع "الجعة ولحم الخنزير المقدد" في براغ.

وتحدث قسطنطين كوساتشوف، نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي في تقريره عن ما يسمى بـ"منتدى الأمم الحرة لما بعد روسيا" في براغ ووصفه بأنه منتدى "لحفنة بغيضة من المهاجرين السياسيين".

وقال بوتين ساخرا من روّاد هذا المؤتمر: "براغ مدينة جيدة وتشتهر بالبيرة واللحم المقدد. يدفعون لهم هناك ما يكفي من المال كي يتمكنوا من الاستمتاع بالبيرة ولحم الخنزير المقدد. دعهم يستمرون في شرب الجعة، كما يقول الخبراء، هناك مجموعة كبيرة من الهرمونات الجنسية الأنثوية فيها، فليواصل المتجمعون هناك تعاطي هذا المشروب الكحولي الخفيف... نحن راضون تماما عن ذلك".

وأضاف: "إن نفدت أموالهم في براغ فنحن مستعدون لرمي بعض المال لهم.. لن نبخل عليهم".

وأشار بوتين إلى أن براغ هي المدينة التي تقع فيها جامعة كارلوف، وهي من أقدم الجامعات في أوروبا، وقال: "لكن يبدو أن هؤلاء لا يريدون تعلم أي شيء، لأنهم يريدون ويعتبرون أنه من الممكن تعليم الآخرين. لكنهم حتى الآن يخفقون في ذلك".

المصدر: RT + وكالات