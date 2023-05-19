مدفيديف: الجيش الروسي يستوعب أكثر من 117 ألف شخص منذ يناير

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف بأن 117 ألف جندي ومتطوع انضموا إلى صفوف القوات المسلحة الروسية في الفترة منذ 1 يناير الماضي وحتى الآن.

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جاء ذلك وفق ما صرح به مدفيديف خلال اجتماع حول التجنيد والإلحاق بالخدمة العسكرية بموجب التعاقد، حيث تابع: "نواصل عملنا معكم على استكمال القوات المسلحة الروسية لإلحاق متعاقدين كجزء من تعليمات الرئيس حول هذه القضية. واليوم نناقش الوضع الذي يتطور بشأن اختيار المواطنين للخدمة العسكرية بموجب تعاقدات في المقاطعات الفدرالية والكيانات الروسية في مايو الجاري".

وبحسب وزارة الدفاع، ونتيجة للأنشطة التي نفذت بالمشاركة بمن فيهم المشاركون في الاجتماع الحالي، فقد تم قبول 117 ألفا و400 فرد في الفترة من 1 يناير وحتى 19 مايو، وتابع مدفيديف: "وكجزء من تشكيلاتنا التطوعية وانطلاقا من هذا الرقم سننطلق في مسار عملنا المستقبلي".

بدورها، أشارت مصادر في مجلس الأمن الروسي، في تعليقها على الاجتماع، إلى أن التجنيد بموجب التعاقدات يسير بخطى جيدة.

المصدر: نوفوستي