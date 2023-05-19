الدفاع الروسية: ضرب نقاط انتشار ومراكز تدريب للجيش الأوكراني ومستودعات للذخيرة والأسلحة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الجمعة أن قواتها استهدفت الليلة الماضية نقاط انتشار ومراكز تدريب للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات للذخيرة والأسلحة والمعدات أجنبية الصنع.

وأوضحت الدفاع الروسية في تقريرها اليومي أن هذه الضربة، التي نفذت بأسلحة عالية الدقة تطلق من البحر، حققت هدفها، حيث تمت إصابة كافة الموقع المستهدفة.

وأضافت الدفاع الروسية أن هذه الضربة الليلية أدت إلى تعطيل عمليات إمداد وتدريب وتشكيل احتياطيات للقوات الأوكرانية لأداء مهامها في مناطق القتال.

يتبع..