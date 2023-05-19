وزارة الدفاع البريطانية تخشى اندلاع نزاع عالمي بحلول عام 2030

حذر وزير الدفاع البريطاني بن والاس، من خطر نشوب نزاع عالمي واسع وشامل، بحلول نهاية العقد، بما في ذلك مع روسيا والصين.

وقال والاس في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز": "بحلول نهاية هذا العقد، سيصبح العالم مكانا أكثر خطورة وعدم استقرار، وسيكون الدفاع أكثر أهمية في حياتنا" .

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وأشار الوزير البريطاني، إلى خطر نشوب نزاع أوسع مع روسيا، وإلى التهديد الذي تشكله "الصين الصاعدة"، وكذلك إلى تنامي التطرف في إفريقيا.

ووفقا للوزير، يشهد العالم "نهاية فترة شاذة (سلام) بعد نهاية الحرب الباردة".

وقال: "أعتقد أنه سيكون هناك نزاع، وسنرى لاحقا هل سيكون هذا النزاع في طور ساخن أو بارد. أعتقد أنه سيكون هناك نزاع مع مجموعة من الأعداء في جميع أنحاء العالم ... يجب علينا جميعا أن نكون مستعدين لذلك".

كما دعا وزير الدفاع البريطاني إلى جدول زمني واضح لزيادة الإنفاق العسكري للبلاد من 2.1٪ إلى 2.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي.

في وقت سابق، قال وزير الخزانة البريطاني جيريمي هانت، إنه بحلول عام 2025، ستكون ميزانية الدفاع حوالي 2.25٪ من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، مشيرا إلى أنه يمكن زيادتها إلى 2.5٪ عندما تسمح المؤشرات الاقتصادية بذلك.

المصدر: نوفوستي