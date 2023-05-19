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البطريرك كيريل أمام ممثلي العالم الإسلامي: "الربيع العربي" لم يأت إلا بمآس وويلات لشعوب المنطقة

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البطريرك كيريل أمام ممثلي العالم الإسلامي:
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أشار البطريرك كيريل بطريرك موسكو وسائر روسيا إلى النتائج المأساوية للتدخل الغربي الفادح في شؤون الدول الأخرى، ولا سيما في شؤون الشرق الأوسط.

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جاء ذلك في كلمة ترحيب وجهها البطريرك اليوم الجمعة للمشاركين في المندى الاقتصادي الدولي "روسيا والعالم الإسلامي" المنعقد في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية في الفترة من 18 إلى 20 مايو.

وقال: "ما يسمى بالربيع العربي لم يجلب سوى مآس وويلات لا تحصى لأبناء هذه البلدان، ومعظمهم من المسلمين".

وأكد رئيس الكنيسة الأرثوذكسية الروسية أن عاصمة تتارستان تعتبر رمزا للتفاعل المثمر بين الناس من مختلف المعتقدات المنتمين إلى الأرثوذكسية والإسلام على حد سواء، لصالح بلدنا وشعبنا.

المصدر: RT

 

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