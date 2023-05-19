قصة "ابتسام بوذا" للهنود بأمر من إنديرا غاندي!

باختبار سري أطلق عليه اسم "بوذا المبتسم "، أجرت الهند في عام 1974 أول تفجير نووي، ودخلت ضمنيا النادي النووي إلى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي وفرنسا وبريطانيا والصين.

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الهند نفذت في مايو عام 1998، سلسلة من التفجيرات النووية تمثلت في تفجير خمس قنابل نووية في ميدان "بوكران" الخاص بالتجارب النووية، وكانت حصلت قبل ذلك على القنبلة النووية، حين أجرت تجربتها الأولى في عام 1974، لكن المسؤولين الهنود نفوا الأمر بشكل قاطع في البداية في المحافل الدولية.

علاوة على النزاع المستحكم مع باكستان، سعت الهند إلى الحصول على السلاح النووي أيضا بدافع العلاقات المتوترة مع الصين.

الهند كانت تعرضت لهزيمة قاسية في الحرب مع الصين في عام 1962، فقدت إثرها قطعة من أراضيها، ما دفع رئيس وزرائها في عام 1964 لال بهادور شاستري إلى إعطاء أمر بإعداد مشروع لإجراء تفجير نووي تحت الأرض.

الهند كان لديها حتى قبل أن تستقل عن بريطانيا عالم بارز في الفيزياء النووية يدعى هومي جهانجير بهابها. هذا العالم كان صرّح لوسائل إعلام محلية في عام 1965 قائلا إن الهند إذا لزم الأمر يمكنها صنع قنبلة نووية في غضون عام ونصف.

هذا العالم النووي قتل في 24 يناير 1966، في تحطم طائرة بوينج 707 كانت متجهة من بومباي إلى لندن، فوق منحدر "مونت بلانك" قرب الحدود الإيطالية الفرنسية.

اللافت أن كتابا نشر في عام 2013 بعنوان "محادثات مع الغراب"، ويقصد بالغراب عميل سابق في الاستخبارات الأمريكية يدعى روبرت كراولي، نُقل عنه تأكيد ما كان يشاع من أن طائرة البوينغ 707 التي كان يستقلها العالم الهندي فجرتها الاستخبارات المركزية الأمريكية بوضع قنبلة في عنبر الشحن، بهدف تأخير البرنامج النووي الهندي، في حين أن الرواية الرسمية لا تزال تعزو تحطم الطائرة إلى خطأ ارتكبه الطيار.

البرنامج النووي الهندي تواصل على وتيرته رغم تلك الخسارة، وحين تم فتح معاهدة عدم الانتشار النووي في عام 1968 للتوقيع، رفضت الهند الانضمام إليها، وكانت نيودلهي تعمل بصمت على صنع القنبلة النووية.

تحت ستار من الكتمان الشديد والإنكار، وبأمر من رئيسة الوزراء في ذلك الوقت إنديرا غاندي، أجرت الهند اختبارها النووي "بوذا المبتسم" في 18 مايو 1974 ، حيث جرى تفجير قنبلة البلوتونيوم على عمق 107 أمتار، وبلغت قوة الانفجار، بحسب تقديرات مختلفة بين 8 إلى 13 كيلوطن.

بعد أن اكتشف العالم إجراء تجربة نووية في الهند، دافع الهنود بالقول عن التفجير كان سلميا تماما، إلا أن باكستان الخصم اللدود كان هو الآخر يسعى إلى القنبلة النووية.

رئيس وزراء باكستان ذو الفقار علي بوتو كان صرّح في عام 1965، قائلا:"إذا صنعت الهند القنبلة، فسنأكل العشب وأوراق الشجر لآلاف السنين، سنجوع لكننا سنحصل عليها أيضا. إذا كان لدى المسيحيين قنبلة، واليهود لديهم قنبلة، والآن سيكون لدى الهنود واحدة، لماذا لا يستطيع المسلمون امتلاك قنبلة خاصة بهم؟".

الخبراء يدرجون الهند وباكستان إضافة إلى كوريا الشمالية وإسرائيل في قائمة القوى النووية الشابة. باكستان كانت تخلفت عن الهند في هذا المجال بأكثر من 20 عاما، إلا أن البلدين لديهما في الوقت الحالي ما يقرب من 100 رأس حربي نووي، فيما يقول مختصون إن الهند تتفوق على باكستان في الصواريخ الحاملة للأسلحة النووية.

ألمصدر: RT