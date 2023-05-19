سفير أوكرانيا عن الهجوم المضاد: الصيف قد يكون مريعا جدا والثمن باهظا للغاية

قال السفير الأوكراني في لندن فاديم بريستايكو، في مقابلة تلفزيونية، إن بلاده ستضطر لدفع ثمن باهظ جدا لقاء الهجوم المضاد المحتمل للقوات الأوكرانية.

وأشار السفير إلى "وجود ضغط سياسي شديد على القوات الأوكرانية- يطالب الشركاء الغربيون، القوات المسلحة الأوكرانية بعمل نشط، مع مبالغة واضحة في توقعاتهم".

وأضاف السفير الأوكراني: "إحدى نقاط ضعف النظام الديمقراطي، هي التقلبات الدورية ... يجب أن نأخذ هذه الدورة في السياسة في الحسبان. نحن ندرك أنه قد يأتي وقت لن نتمتع فيه بمثل هذا الدعم الكبير".

وشدد السفير على أن، خسائر أوكرانيا بسبب الهجوم المضاد الذي ينتظره الغرب، قد تكون عالية جدا.

وقال: "أعلم أن الصيف المقبل قد يكون مريعا جدا، وقد يكون الثمن باهظا للغاية".

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ويشار إلى أن سلطات كييف، كانت تحدثت مرات عديدة عن التحضير لهجوم مضاد واسع على المناطق الروسية الجديدة والقرم.

ويرى بعض المراقبين، أن فلاديمير زيلينسكي ربما كان قد أعلن عن رغبته في شن الهجوم المضاد من أجل تسريع قيام الشركاء الغربيين بتوريد الأسلحة.

المصدر: نوفوستي