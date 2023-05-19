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الرئيس الكولومبي يتراجع عن إعلان إنقاذ 4 أطفال تحطمت طائرتهم بالأمازون

أخبار العالم

الرئيس الكولومبي يتراجع عن إعلان إنقاذ 4 أطفال تحطمت طائرتهم بالأمازون
وسائل إعلام
متعلقات للأطفال الأربعة وجدها الجيش الكولومبي خلال عملية البحث
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تراجع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو،الجمعة، عن إعلانه في وقت سابق العثور على 4 أطفال على قيد الحياة، تحطمت طائرة كانت تقلهم فوق غابات الأمازون قبل أسبوعين.

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فيديو.. العثور على 3 أطفال ورضيع على قيد الحياة بعد أسبوعين من تحطم طائرتهم بالأمازون

وفقد الأطفال الأربعة، الذين تتراوح أعمارهم بين 11 شهرا و4 و9 و13 عاما، منذ الأول من مايو، عندما تحطمت الطائرة الصغيرة التي كانوا يستقلونها فوق غابة كثيفة، ما أسفر عن مقتل الطيار ووالدتهم وشخص بالغ آخر.

وكان بترو أعلن على "تويتر" الأربعاء أنه تم العثور على الأطفال أحياء، وتم نقلهم إلى بر الأمان بعد تفتيش مكثف من قبل الجيش الكولومبي، وكتب: "بعد البحث الشاق الذي قام به جيشنا، وجدنا على قيد الحياة الأطفال الأربعة الذين فقدوا بعد حادث تحطم طائرة في غوافياري.. إنها فرحة للوطن".

لكن الرئيس حذف التغريدة واعتذر عن نشرها، مؤكدا أنه لا معلومات مؤكدة حتى الآن، وأن البحث مستمر عن الأطفال، وكتب اليوم مجددا عبر "تويتر": "لقد قررت حذف التغريدة لأنه لا يمكن تأكيد المعلومات المقدمة من ICBF. أنا آسف لما حدث. ستواصل القوات العسكرية ومجتمعات السكان الأصليين في بحثهم الدؤوب لإعطاء البلاد الأخبار التي تنتظرها.. في الوقت الحالي، لا توجد أولوية أخرى سوى المضي قدما في البحث حتى نجدهم. حياة الأطفال هي أهم شيء".

المصدر: RT+وكالات

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