 
مباشر
عاجل
زلزال بقوة 7,7 درجة يضرب كاليدونيا الجديدة وتحذير من تسونامي

بعمر 88 عاما.. الإفراج عن طبيب أسترالي مختطف في بوركينا فاسو

أخبار العالم

بعمر 88 عاما.. الإفراج عن طبيب أسترالي مختطف في بوركينا فاسو
غارديان
الطبيب الأسترالي كينيث ايليوت
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vc4x

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن الطبيب الأسترالي كينيث إليوت، 88 عاما، بعد 7 سنوات من الأسر في غرب إفريقيا.

إقرأ المزيد
وسط جدل حول الملكية.. أستراليا تلغي إضاءة مبنى الأوبرا في سيدني بمناسبة تتويج الملك تشارلز
وسط جدل حول الملكية.. أستراليا تلغي إضاءة مبنى الأوبرا في سيدني بمناسبة تتويج الملك تشارلز

واختُطِف إليوت وزوجته بأيدي جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو في يناير من العام 2016. وكان أُفرِج عن زوجته جوسلين بعد شهر على اعتقالها.

وكان إليوت وزوجته جوسلين في الثمانينيات من العمر عندما اختطفهما متطرفون في بوركينا فاسو. وعاش الزوجان في البلاد منذ عام 1972 وقاموا ببناء عيادة طبية في مدينة جيبو الشمالية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ صباح الجمعة إن إليوت "بخير وبصحة جيدة" و"تم لم شمله بزوجته جوسلين وأولادهما". وقالت إنها كانت سعيدة للغاية بالنتيجة.

وأعربت عائلة إليوت في بيان عن ارتياحها وشكرت الحكومة و"كل من شارك مع مرور الوقت لتأمين إطلاق سراح إليوت".

وجاء في البيان "نود أن نعرب عن شكرنا لله ولكل من واصل الدعاء من أجلنا.

كما نواصل الصلاة من أجل أولئك الذين ما زالوا محتجزين ونتمنى لهم الحرية والعودة الآمنة لأحبائهم".

المصدر: أ ف ب + غارديان

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

من تغيب ومن حضر؟.. القادة العرب يصلون تباعا إلى جدة للمشاركة بالقمة العربية (صور + فيديوهات)