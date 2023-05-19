بعمر 88 عاما.. الإفراج عن طبيب أسترالي مختطف في بوركينا فاسو

أعلنت الحكومة الأسترالية، اليوم الجمعة، أنه تم الإفراج عن الطبيب الأسترالي كينيث إليوت، 88 عاما، بعد 7 سنوات من الأسر في غرب إفريقيا.

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واختُطِف إليوت وزوجته بأيدي جهاديين مرتبطين بتنظيم القاعدة في بوركينا فاسو في يناير من العام 2016. وكان أُفرِج عن زوجته جوسلين بعد شهر على اعتقالها.

وكان إليوت وزوجته جوسلين في الثمانينيات من العمر عندما اختطفهما متطرفون في بوركينا فاسو. وعاش الزوجان في البلاد منذ عام 1972 وقاموا ببناء عيادة طبية في مدينة جيبو الشمالية.

وقالت وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ صباح الجمعة إن إليوت "بخير وبصحة جيدة" و"تم لم شمله بزوجته جوسلين وأولادهما". وقالت إنها كانت سعيدة للغاية بالنتيجة.

وأعربت عائلة إليوت في بيان عن ارتياحها وشكرت الحكومة و"كل من شارك مع مرور الوقت لتأمين إطلاق سراح إليوت".

وجاء في البيان "نود أن نعرب عن شكرنا لله ولكل من واصل الدعاء من أجلنا.

كما نواصل الصلاة من أجل أولئك الذين ما زالوا محتجزين ونتمنى لهم الحرية والعودة الآمنة لأحبائهم".

المصدر: أ ف ب + غارديان