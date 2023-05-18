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مندوبة بريطانيا تقر باستخدام قذائف اليورانيوم المنضب

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مندوبة بريطانيا تقر باستخدام قذائف اليورانيوم المنضب
AP AP Leo Correa
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أقرت مندوبة بريطانيا الدائمة لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، أن بلادها تستخدم قذائف الدبابات التي تحتوي على اليورانيوم المنضب منذ عقود.

وقالت في كلمتها أمام المجلس: "لقد أتى المندوب الروسي على ذكر اليورانيوم المنضب، إن الجيش البريطاني يستخدم هذا اليورانيوم في مكونات القذائف الخارقة للدروع منذ عقود... يعتبر هذا مكوّن معياري ولا علاقة له بالأسلحة أو القدرات النووية".

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يُشار إلى أن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنيزيا قال إن لندن لا تأبه بمصير الأوكرانيين.

ولفت نيبينزيا إلى أن بريطانيا مدركة جيدا للعواقب الوخيمة البعيدة المدى على البيئة والصحة العامة التي ينطوي عليها استخدام قذائف اليورانيوم المنضّب.

وأضاف مندوب روسيا الدائم: "قام البريطانيون بالتأمين على أنفسهم.. حيث سارع نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي إلى الإعلان أن لندن ليست ملزمة بمراقبة استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب وأنها في حل من أي التزام يتعلق بالتخلص من تبعات استخدامها بعد انتهاء النزاع".

المصدر: نوفوستي

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