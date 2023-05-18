إطلاق النار على سيارة اقتحمت ساحة الفاتيكان

أعلن الفاتيكان إطلاق حراسه النار على سيارة اقتحمت ساحة الفاتيكان يوم الخميس، كان يقودها رجل مهزوز.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع بعد الساعة 20:00 (21:00 بتوقيت موسكو)، بعد أن اقتربت السيارة من أحد مداخل الدولة، إلّا أن السائق لم يلتزم بتعليمات الحراس، الذين يؤمنون حراسة المدخل، بعدم قيامه بالدخول. وبذلك اجتازت السيارة الحواجز واستمرت في التحرك على الرغم من نيران الدرك التي أطلقوها من مسدس، في حين أطلقت أجهزة الأمن صوت الإنذار على الفور.

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ونتيجة لذلك، توقفت السيارة في أحد الباحات الداخلية للفاتيكان، في المكان الذي يصل إليه رؤساء الدول عادة قبل مقابلتهم البابا.

وعلى الفور، ترجّل رجل في الأربعينيات من عمره من تلك السيارة، وكانت علامات الهيجان ظاهرة على محيّاه الأمر الذي استدعى عرضه على الأطباء فورا.

يشار إلى أن حاليا يمكث الجاني في مقر شرطة الفاتيكان، في حين لم يتم ذكر سبب قيامه بذلك.

المصدر: تاس