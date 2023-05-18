الولايات المتحدة.. اعتقال موظف سابق بوزارة الطاقة بتهمة سرقة أمتعة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الموظف السابق بمكتب إدارة الوقود المنضّب والنفايات المشعة بوزارة الطاقة الأمريكية، سام برينتون، اعتقل في ضواحي واشنطن بتهمة سرقة أمتعة.

وبحسب قناة فوكس نيوز، فقد اعتقل برينتون مساء الأربعاء، في منزله بماريلاند في إحدى ضواحي العاصمة.

وشاركت الشرطة المسؤولة عن الأمن في مطارات منطقة العاصمة في عملية الاعتقال.

وأكد مسؤول محلي إن برينتون، محتجز في سجن مقاطعة مونتغومري في انتظار "قرار تسليمه".

وأدت القصة التي تم نشرها على نطاق واسع بخصوص سرقة الأمتعة إلى إقالته من وزارة الطاقة.

واتُهم برينتون بسرقة حقيبة سفر لشخص آخر بقيمة عدة آلاف من الدولارات في مطار مينيابوليس بمينيسوتا.

ووجهت إليه تهم مماثلة في ولاية نيفادا، لكنه تمكن هناك من تسوية المطالبات، وتعويض صاحب الحقيبة المسروقة عن الخسائر.

ويواجه برينتون عقوبة تصل إلى خمس سنوات في السجن، ولم يتم الإبلاغ بعد عما إذا كان قد تم اعتقاله فيما يتعلق بالقضية في مينيسوتا أو بتهم جديدة.

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المصدر: نوفوستي