بريطانيا تسلم أوكرانيا مدافع ذاتية الحركة وناقلات جند مدرعة ومصفحات

قال نائب وزير الدفاع البريطاني جيمس هيبي، إن بلاده سلمت أوكرانيا بطاريات مدفعية ذاتية الحركة من طراز AS-90 كانت قد وعدت بها سابقا، وكذلك ناقلات جند مدرعة ومصفحات.

جاء ذلك في رد منشور لنائب الوزير على سؤال حول توريد السلاح لأوكرانيا، من جانب جون هيلي وزير الدفاع في حكومة الظل لحزب العمال المعارض.

وفي سؤاله طلب البرلماني تأكيد نقل دبابات تشالنجر 2 الموعودة والمدافع ذاتية الدفع AS-90، وناقلات الجند المدرعة Bulldog و Spartan و Stormer و M113 إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى العربات المصفحة من طراز Wolfhound و Mastiff و Husky و FV104.

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وجاء في رد نائب الوزير: "تم تسليم الجانب الأوكراني كل المعدات المذكورة أعلاه".

وأضاف نائب الوزير البريطاني، أن بلاده قامت أيضا بتسليم أوكرانيا، كل المعدات المساعدة وحزم الدعم للمعدات الرئيسية.

في وقت سابق، أكد وزير الدفاع البريطاني بن والاس أن جميع دبابات تشالنجر 2 الموعودة لكييف، وصلت إلى أوكرانيا.

وقالت نائبة وزير الدفاع أنابيل غولدي إن بلادها زودت أوكرانيا بأكثر من 300 عربة مدرعة من احتياطياتها ومن مصادر أخرى.

المصدر: نوفوستي