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بيسكوف: حضور الدول الصديقة قمة G7 لا يثير قلق الكرملين

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بيسكوف: حضور الدول الصديقة قمة G7 لا يثير قلق الكرملين
Globallookpress Kremlin Pool
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف (صورة أرشيفية)
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صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن حضور الدول الصديقة لروسيا في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع لا يثير قلقا في الكرملين.

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية لبيسكوف اليوم الخميس حيث تابع ردا على سؤال بشأن ما إذا كان الكرملين يخشى مشاركة الدول الصديقة لروسيا في قمة مجموعة الدول السبع في اليابان: "كلا، لا يسبب ذلك قلقا. بالطبع، يجب أن يسود احترام للعلاقات السيادية لكل دولة مع أي شريك في العلاقات بين الدول، ولكن يجب ألا تكون هذه العلاقات بأي حال من الأحوال نقيض للعلاقات مع بلادنا" مشددا على أن هذه العلاقات بالنسبة لروسيا "مهمة، وروسيا تبنيها مع شركائها".

وتتولى اليابان رئاسة مجموعة السبع حيث ستعقد قمة المجموعة في مدينة هيروشيما في الفترة من 19-21 مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي

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